В ДНР госпитализировали 71 человека с подозрением на коронавирус

В Донецкой народной республике госпитализирован 71 человек для проверки на наличие инфекции COVID-19.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

По её словам, в числе госпитализированных также четверо детей. Пока коронавирус не выявлен ни у кого – проверена половина доставленных в больницу.

«У половины из них уже был взяты тесты, и мы получили отрицательный результат»,– цитирует главу Минздрава ДНР РИА Новости.

Между тем, в Луганской народной республике сообщают, что заболевших коронавирусом также пока не выявлено.

Напомним, на Украине на сегодняшний день заявлено о 84 официально подтверждённых случаев COVID-19. Трое из них умерли.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.03.20

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