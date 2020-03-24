В ДНР госпитализировали 71 человека с подозрением на коронавирус

В Донецкой народной республике госпитализирован 71 человек для проверки на наличие инфекции COVID-19.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
По её словам, в числе госпитализированных также четверо детей. Пока коронавирус не выявлен ни у кого – проверена половина доставленных в больницу.
«У половины из них уже был взяты тесты, и мы получили отрицательный результат»,– цитирует главу Минздрава ДНР РИА Новости.
Между тем, в Луганской народной республике сообщают, что заболевших коронавирусом также пока не выявлено.
Напомним, на Украине на сегодняшний день заявлено о 84 официально подтверждённых случаев COVID-19. Трое из них умерли.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 24.03.20
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