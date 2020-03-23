Москва исключила жителей ЛДНР из списка невъездных в Россию

Правительство России сделало исключение для жителей народных республик Донбасса после введённого запрета на пересечение границы РФ гражданами Украины в связи с пандемией коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения об ограничении въезда не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», – приводит ТАСС текст распоряжения.

Согласно документу, граждане должны иметь в паспортах регистрацию на территориях народных республик. При въезде на территорию России все они будут подвергаться санитарно-карантинному контролю.

Напомним, по данным государственных органов ЛДНР, на территориях республик пока не зафиксировано заразившихся коронавирусом.

Кроме ЛДНР, запрет на въезд в Россию отменён также для жителей Абхазии и Южной Осетии и граждан Белоруссии, возвращающихся встрану из-за границы через аэропорты РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.03.20

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