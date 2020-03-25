На Украине зарегистрирована шестая смерть от COVID-19

На Украине умер шестой гражданин, заражённый коронавирусом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Сообщается, что скончалась жительница Ивано-Франковска. Она занималась самолечением и слишком поздно обратилась в больницу, однако реанимационные меры уже не помогли.

«Сегодня в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она умерла за сутки. Инфицирование на COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти», – говорится в сообщении Минздрава.

В больнице сейчас остаётся муж погибшей.Его состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее от болезни COVID-19 скончалась жительница Конотопа.

На сегодняшний день количество официально подтверждённых больных коронавирусом на Украине составляет 145 человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.03.20

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