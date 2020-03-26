Украинские гастарбайтеры научились обманывать тепловизоры на границе

Пограничники Украины пожаловались, что возвращающиеся из-за границы больные гриппом «заробитчане» научились обманывать приборы, определяющие температуру тела.

Незадолго до прохождения контроля, они просто пьют по несколько таблеток жаропонижающих средств, дабы избежать отправки на карантин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

По его словам, хитрость украинских граждан приводит к тому, что из почти трёх миллионов проверенных повышенная температура оказалась лишь у 0,002% перешедших границу.

«Что мы наблюдаем? Процент выявления лиц с температурой – сверхнизкий. Всего 52 человека выявили с повышенной температурой. И поступает информация, что люди перед тем, как проходить границу, употребляют жаропонижающие медицинские препараты, и мы не можем выявлять лиц, если у них нет ярко выраженных симптомов», – пожаловался Дейнеко.

Сообщается, что до 90% заражённых коронавирусом граждан Украины прибыли из-за границы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.03.20

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