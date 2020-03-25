На Украине продлили карантин и объявили чрезвычайную ситуацию

Правительство Украины вводит в стране режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Между тем, власти страны отказались от введения чрезвычайного положения.
«Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан», – заявил Шмыгаль.
«В режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля», – цитирует премьера пресс-служба правительства.
«Поручено должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
Привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МОЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;
Все помещения, дороги и тротуары должны тщательно дезинфецировать;
Оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи», – говорится в постановлении кабмина.
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