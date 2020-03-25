На Украине продлили карантин и объявили чрезвычайную ситуацию

Правительство Украины вводит в стране режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Между тем, власти страны отказались от введения чрезвычайного положения.

«Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан», – заявил Шмыгаль.

«В режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля», – цитирует премьера пресс-служба правительства.

«Поручено должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

Привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МОЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;

Все помещения, дороги и тротуары должны тщательно дезинфецировать;

Оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи», – говорится в постановлении кабмина.

Как сообщал «Новый День», сегодня на Украине зарегистрирована четвёртая смерть от коронавируса нового типа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.03.20

На Украине зарегистрирована четвёртая смерть от COVID-19. / Сами не болеют, но заразны: у большинства заразившихся крымчан коронавирус протекает бессимптомно. / Глава Крыма поручил отработать «все приемы рукопашного боя» на тех, кто скрыл факт пребывания за границей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»