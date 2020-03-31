Гори всё огнём: Украина отказывается от опустошительного карантина

Экономика Украины и нищающее население страны не смогут выдержать продолжительный карантин и бездействие в условиях чрезвычайной ситуации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы очень хорошо понимаем, что у большинства населения страны нет финансовой подушки и нет возможности два-три месяца просто сидеть дома, люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать», – заявил украинский премьер и добавил, что Украина не настолько богатая страна, чтобы «полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор».

По его словам, правительство разработает новые сценарии ограничений на период коронавирусной инфекции – либо жёсткий, но краткосрочный, либо мягкий, но с большей нагрузкой на профилактику и лечение.

«Например, «китайский» – кратковременного, но очень жесткого ограничения, (второй) сценарий более мягкий, но с более жестким соблюдением санитарно-гигиенических требований – масочный режим, некоторые социальные дистанции», – приводит ТАСС слова Шмыгаля.

Пока режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории Украины до 24 апреля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.03.20

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