Настроения поменялись: украинцы боятся уже не коронавируса

Настроения украинских граждан, которые совсем недавно ставили коронавирус на первое место среди своих страхов, поменялись.

Теперь они больше всего боятся экономических последствий жёсткого карантина, введённого властями страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют свежие данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно последнему исследованию, 43% граждан боятся потерять работу, а также указывают, что им не хватит средств пережить карантин. Только 34% опрошенных заявили, что их пугает эпидемия коронавируса.

Напомним, недавно, по данным всеукраинского национального опроса «Info Sapiens», картина была ровно противоположная: о боязни заразиться коронавирусом заявляли 43% украинцев, а на страх потерять работу указывали 34% опрошенных.

Между тем, на Украине успели опровергнуть слова премьер-министра Шмыгаля о том, что в условиях карантина «у людей заканчиваются деньги, и экономику пора запускать».

Сначала в офисе президента, а затем и в МВД заявили, что отменять чрезвычайную ситуацию пока рано, а с учётом распространения коронавируса, следует даже продлить карантин ещё на месяц.

Как сообщал «Новый День», ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины и нищающее население страны не смогут выдержать продолжительный карантин и бездействие в условиях чрезвычайной ситуации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.04.20

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