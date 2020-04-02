Прибывающая на Украину гуманитарная помощь не доходит до больниц

Прибывающая на Украину гуманитарная помощь из-за рубежа расходится по нескольким элитным медучреждениям и не доходит до подавляющего числа обычных больниц, где она больше всего нужна.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В связи с этим президент намерен лично заехать в те медучреждения, откуда поступают жалобы.
«К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы касательно того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены», – заявил Зеленский.
Между тем, более половины опрошенных украинцев заявили, что власть неэффективно борется с эпидемией коронавируса в стране.
На сегодняшний день на Украине официально подтверждено 804 случая заболевания коронавирусом. 20 человек погибли.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 02.04.20
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