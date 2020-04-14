Около 40% украинцев заявляют, что им не на что питаться

90% граждан Украины отметили, что в их семьях начались экономические проблемы из-за длительного карантина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого украинской социологической компанией R&B Group.

36% опрошенных заявляют, что утратили источники дохода и у них подошли к концу средства на покупку продуктов.

На этом фоне ещё больше уменьшилось число тех, кто боится заразиться коронавирусом – до 28%.

Неопределённость в связи с ситуацией в стране и тревогу за Украину испытывают только 18% опрошенных.

Напомним, 12 дней назад 34% опрошенных заявляли, что их пугает эпидемия коронавируса.

Ещё раньше страх подхватить инфекцию одолевал 43% украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.04.20

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