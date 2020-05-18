Украина заморозила цены на гречку и хлеб

Украина столкнулась с неконтролируемым ростом цен на жизненно важные продукты питания – на фоне падения собственного производства и сокращения импорта из-за недостатка валюты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня вступило в силу постановление украинского кабмина о государственном регулировании цен на «социально значимые товары».

Торговые предприятия будут обязаны заранее декларировать в правительстве планы о повышении розничных цен, более чем на 5%, – на молоко, сахар, гречку, муку, хлеб, макароны и овощи из так называемого «борщевого набора».

Между тем, падение производства пока не коснулось овощей, однако торговые центры не принимают продукцию у местных фермеров, отдавая предпочтение крупным поставщикам из-за рубежа. В результате тонны плодоовощной продукции выбрасываются или идут на корм скоту.

Напомним, в самом начале ажиотажного спроса в связи с карантином на Украине зафиксировали двукратное увеличение продуктового чека. С тех пор цены не только не стабилизировались, но и продолжили рост.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.05.20

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