Жителям подконтрольного Киеву Донбасса раздали отравленную натовскую тушёнку

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Донбассе получили партию непригодных в пищу пайков, изготовленных по стандартам НАТО.

Однако командование, вместо того, чтобы уничтожить опасную продукцию, приняло решение раздать их местным жителям в качестве «гуманитарной помощи». В результате разразился скандал.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом входе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«В министерстве обороны Украины разгорается коррупционный скандал, связанный с переходом ВСУ на питание по стандартам НАТО, который закончился в зоне ООС (бывшая АТО) полным провалом», – заявил представитель ЛНР.

По результатам проверки выяснилось, что непригодными оказались 40 тонн продукции, в числе которой – 1370 сухих армейских пайков.

Однако ещё больше претензий у комиссии возникло к командующему Отдельной тактической группой «Север», который решил «порадовать» население «армейской заботой о жителях».

«Уже на следующий день после проведения так называемых «гуманитарных» акций, на горячую линию штаба ООС посыплись обращения мирных жителей населённых пунктов Попасная, Счастье и Станица-Луганская с жалобами на пищевое отравление в результате употребления в пищу продуктовых наборов из так называемой гуманитарной помощи», – приводит слова Осадчего «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.04.20

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