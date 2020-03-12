На Украине фиксируют двукратное увеличение продуктового чека

После объявленного на Украине карантина по коронавирусу жителям «Незалежной» приходится тратить в два раза больше денег при покупке прежнего количества продуктов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написал сооснователь украинского банка «Monobank» Олег Гороховский.

По его данным, обладатели карт Monobank потратили в два раза больше денег в продуктовых магазинах, чем в обычные будние дни, и в полтора раза больше – в аптеках. При этом количество приобретённого товара фактически не увеличилось.

«Два любопытных графика, которые показывают уровень беспокойства наших клиентов.

Сумма трат в продуктовых магазинах выросла почти в два раза по сравнению с обычными будними днями и в полтора раза по сравнению с субботами.

Сумма трат в аптеках выросла почти в полтора раза.

При этом количество покупок в категориях Продукты и Аптеки почти не изменились. Это говорит о том, что увеличился средний чек», – написал украинский банкир.

Напомним, два дня назад правительство Украины ввело карантин на всей территории страны с 12 марта по 3 апреля. Государственный карантин подразумевает закрытие всех учебных заведений, запрет массовых мероприятий с количеством участников более 200 человек, отмену киносеансов и любых видов представлений, закрытие развлектальных центров, прекращение авиасообщения со странами, где зафиксирован высокий уровень распространения коронавируса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.03.20

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