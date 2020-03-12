Украина готовится ввести тотальный запрет на передвижение по стране

Правительство Украины в рамках уже принятых карантинных мер готовит решение о запрете свободного передвижения по стране, если в ближайшие дни ситуация с коронавирусом не улучшится.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Через определенное время мы можем ужесточить карантин, вплоть до ограничения передвижения без необходимой причины, которую надо будет объяснить полиции, когда мы выезжаем за определенный населенный пункт. Затем мы можем запретить вообще выезд, только через обсервацию, но это все зависит от эпидемиологической ситуации», – предупредил Ляшко.

Напомним, два дня назад правительство Украины ввело карантин на всей территории страны с 12 марта по 3 апреля.

Государственный карантин подразумевает закрытие всех учебных заведений, запрет массовых мероприятий с количеством участников более 200 человек, отмену киносеансов и любых видов представлений, закрытие развлектальных центров, прекращение авиасообщения со странами, где зафиксирован высокий уровень распространения коронавируса.

Как сообщал «Новый День», после объявленного на Украине карантина по коронавирусу жителям «Незалежной» приходится тратить в два раза больше денег при покупке прежнего количества продуктов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.03.20

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