Умершая от коронавируса украинка могла заразиться от поцелуя иконы после итальянца

В Житомирской области Украины умерла 71-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом в первых числах марта. Она тяжело болела и была подключена к аппарату искуственной вентиляции лёгких.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке сообщила специалист по инфекционным заболеваниям Ольга Голубовская.

«К сожалению, первый умерший от Covid-19. Житомирская область», – написала медик.

Сообщается, что пенсионерка посещала 3 марта храм-музей «Радомысль» в городе Радомышль Житомирской области, где целовала иконы.

«За полторы недели до визита больной в музей «Радомысль» в этом музее находилась группа туристов из Италии. Они также целовали там иконы. Кто-то из этой группы, возможно, и занес коронавирус в Радомышль. И опасность очень велика, поскольку через пять дней после появления симптомов заболевания эта женщина вновь была в церкви Радомышль. И там снова целовала иконы», – цитирует украинское издание Depo сотрудника Житомирской обладминистрации.

«Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует», – отметил чиновник.

В данный момент опрашиваются священники храма-музея, чтобы выявить круг лиц, посещавших культовое заведение.

В житомирскую областную больницу уже поместили шесть родственников умершей.

По данным украинских СМИ, историко-культурный комплекс «Замок Радомысль» является частным заведением и принадлежит местному политику Ольге Богомолец.

Симферополь, Валентин Карамазов

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