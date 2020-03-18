У Зеленского заподозрили шизофрению после обращения к нации в связи с пандемией

Обращение президента Украины к народу о предпринимаемых государством мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции свидетельствует о полной неадекватности Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший руководитель информационного департамента Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

Депутата особенно возмутило, что президент, среди прочего, «приплёл» к проблеме коронавируса необходимость срочного голосования в Верховной раде по закону о свободной продаже сельскохозяйственной земли. Как известно, МВФ увязал выдачу очередного кредита Украине с принятием земельного закона и жёсткого трудового кодекса.

«Полнейшая шизофрения в последнем выступлении Зеленского: запретить людям собираться группами более 10 человек, остановить метро, общественный транспорт, парализовать весь сектор услуг и одновременно требовать от Рады проголосовать за рынок земли и новый ультралиберальный трудовой кодекс.

Вопиющий прогиб под МВФ и демонстрация полной неадекватности стоящим перед страной вызовам. Как можно запускать рынок земли в нынешних условиях?!», – написал в своём блоге депутат Верховной рады.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.03.20

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