Порешаем: Путин объяснил антикрымское поведение Лукашенко

Белоруссия боится портить отношения с Украиной и поэтому не считает официальные связи с российским Крымом целесообразной и полезной для себя политикой. Однако, рано или поздно, это недоразумение будет устранено.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Севастополе заявил Владимир Путин, отвечая на жалобу главы белорусской общины Крыма Романа Чегринца, который упрекнул белорусское руководство в нежелании открыть прямое железнодорожное и авиасообщение с полуостровом.

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Думаю в этом все дело, а не в экономической целесообразности.

Белоруссия имеет право. Это суверенное независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство. Это не единое государство, а два разных субъекта международного права.

Беларусь – независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной.

Хотя я понимаю, что для вас – белоруса по национальности – техническая возможность связи со своей исторической родиной важна», – отметил Путин.

«Думаю, настанет время, когда и эти вопросы будут решены», – с улыбкой добавил президент.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.03.20

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