Зеленского порадовал чистый воздух в Киеве после введения карантина

Президент Украины Владимир Зеленский отметил как «позитив» для киевлян снижение вредных примесей в воздухе столицы после введения карантина в связи с распространением коронавируса в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент рассказал в своём телевизионном обращении по итогам первого дня действия чрезвычайных мер.

«Прежде всего, я благодарю всех, кто прислушивался к советам и сегодня остался дома. Это действительно очень важно для вашей жизни и вашего здоровья. Есть и другой позитив в карантине: впервые за долгое время в Киеве резко снизился уровень загрязнения воздуха. И это не может не радовать», – заявил он.

Вместе с тем, Зеленский отдельно отметил не ушедших на карантин депутатов Верховной рады, благодаря которым «страна не остановилась, страна работает».

«Отдельная благодарность Верховной Раде, которая не пошла на карантин. Депутаты работают в комитетах, а в случае необходимости принятия срочных законов смогут быстро собраться в зале заседаний. Страна не остановилась, страна работает», – заявил Зеленский.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что обращение президента Украины к народу о предпринимаемых государством мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции свидетельствует о полной неадекватности Владимира Зеленского.

Депутата особенно возмутило, что президент, среди прочего, «приплёл» к проблеме коронавируса необходимость срочного голосования в Верховной раде по закону о свободной продаже сельскохозяйственной земли. Как известно, МВФ увязал выдачу очередного кредита Украине с принятием земельного закона и жёсткого трудового кодекса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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