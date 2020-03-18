На Украине смертность от Covid-19 составила свыше 14%

На Украине от корнавирусной инфекции умерла молодая 33-летняя женщина. Это вторая смерть из 14 официально зарегистрированных больных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», умершая проживала в Черновицкой области. Без матери остались двое детей.

Первые симптомы у женщины проявились 7 марта вместе с температурой.

«Два дня не прошло и родные вызвали врача. Проконсультировавшись, назначили антибиотики, стало опять хуже. Сделала снимок – там двусторонняя пневмония. В отделении пульмонологии послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке – все хорошо. Следовательно, на приемном их никуда не направили больше, и они поехали домой. Ночью, женщина начала задыхаться и утром 14 марта в субботу ей вызвали сельскую скорую», – написала мать погибшей.

Сообщается, что «скорая» отвезла женщину в инфекционное отделение, где у неё позже начался судорожный приступ из-за глубокой интоксикации организма. Больная потеряла сознание, однако реанимационные меры начались с большим запозданием, так как в палате не работали кнопки вызова.

«Реанимационные меры результата уже не дали – в 19:20 Татьяны не стало. Врачи поставили диагноз – эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было», – сообщила её мама.

Как сообщал «Новый День», ранее в Житомирской области скончалась 71-летняя пенсионерка из города Радомышль, которая заразилась коронавирусом в местном храме-музее, поцеловав икону.

Симферополь, Валентин Карамазов

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