Заразившийся депутат Верховной рады тесно контактировал с премьер-министром Украины

Украинские СМИ распространили фото, на котором вернувшийся из Франции с положительным диагнозом на коронавирус депутат Верховной рады Сергей Шахов жмёт руку главе кабинета министров Украины Денису Шмыгалю и стоит к нему вплотную на расстоянии менее метра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», позднее Шахов успел посетить заседание комитета ВР по экологии, на котором присутствовали 11 украинских парламентариев.

По сообщению украинского издания «Страна.УА», фото сделано в день выступления Шахова в парламенте во время специального часа, на котором депутаты задают вопросы членам кабинета министров.

Шмыгаль и Шахов. Фото «Страна.УА»

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться ксерьёзному экономическому кризису.

Как сообщал «Новый День», на Украине смертность от коронавируса составила свыше 14%.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.03.20

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