Премьер-министр Украины объявил гражданам о наступлении кризиса

Глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль не сомневается в наступлении на Украине экономического кризиса вслед за мировым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на заседании правительства Украины.

Шмыгаль призвал чиновников, бизнес и всех граждан быть готовыми ответить на новые вызовы.

«Правительство не будет и не имеет права ограничиваться сегодня только борьбой с коронавирусом, мы должны готовить Украину так же и к другим вызовам. Мировой кризис... возможный экономический кризис в Украине, который будет следствием мирового, и мы в этом не сомневаемся. Такой вызов стоит и для министра экономики, и для целого правительства, и для страны, и для бизнеса в частности», – заявил Денис Шмыгаль.

Как сообщал «Новый День», на фоне резкого падения гривны (с 24 за доллар до 28-29) население «Незалежной» скупило за пять рабочих дней с начала кризиса 300 милионов долларов. Также на Украине ожидают ценовую панику в связи с дефицитом долларов и отсутствием госрезерва.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.03.20

Против «донецких» или за Россию: в Крыму отмечают День воссоединения с РФ. / В Крыму «накрыли» подпольные мастерские по изготовлению оружия. / «Сахар по 50 рублей, а гречки нет»: с полок крымских магазинов испаряются продукты (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»