Украинцы скупили за 5 дней $300 млн и требуют ещё 700

На фоне резкого падения гривны (с 24 за доллар до 28-29) население «Незалежной» скупило за пять рабочих дней с начала кризиса 300 милионов долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Олег Чурий.

«С начала прошлой недели и до этого понедельника, это 5 рабочих дней, население купило 300 млн долларов», – заявил он.

Чурий поспешил заверить украинцев, что НБУ не собирается ограничивать продажу долларов и имеет достаточно резервов.

Однако по данным украинских экспертов, потребность в долларе резко выросла, и объем только наличного спроса на текущий момент оценивается в 1 миллиард долларов.

Между тем, самая большая проблема в том, что американской валюты остро не хватает.

«Общий объем только наличного спроса на текущий момент оценивается в 1 миллиард долларов. Это не только под продажи в кассах, но и под выдачи вкладчикам, среди которых начинается паника», – заявил украинский финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Как сообщал «Новый День», на Украине ожидают ценовую панику в связи с дефицитом долларов и отсутствием госрезерва.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.03.20

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