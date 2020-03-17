Украинские банки в ярости: долларов нет, а Центробанк молчит

Курс украинской гривны уверенно ползёт к отметке 28 за доллар (недавно был 24). На чёрном рынке гривну продают уже за 29 и больше. Однако самая большая проблема в том, что американской валюты остро не хватает.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

«Доллара тотально не хватает из-за отсутствия физических поставок банкноты в Украину из-за проблем возникших с авиасообщением после запуска мер, связанных с коронавирусом. В некоторых банках вкладчикам, у которых истекают сроки долларовых депозитов, предлагают получить свои вклады в евровалюте. Конечно, там, где евро остается в наличии», – цитирует Невмержицкого украинское издание «Страна.УА».

«Банки в ярости, а Нацбанк самоустранился и только рекомендации выдает. Есть ли физически в хранилище НБУ долларовая банкнота – никто не знает. Однако в нашем центробанке даже не заикаются о продаже наличного доллара. Хотя потребность в нем сильно выросла. Общий объем только наличного спроса на текущий момент оценивается в 1 миллиард долларов. Это не только под продажи в кассах, но и под выдачи вкладчикам, среди которых начинается паника. Ведь они не могут получить свои вклады по сроку и банки не выполняют свои обязательства. Последствия непредсказуемые», – тревожится финансист.

Как сообщал «Новый День», на Украине ожидают ценовую панику в связи с дефицитом долларов и отсутствием госрезерва.

Симферополь, Валентин Карамазов

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