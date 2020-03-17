На Украине ожидают ценовую панику в связи с дефицитом долларов и отсутствием госрезерва

Интенсивный вывод долларов международными спекулянтами из экономики Украины, грядущий обвал в перерабатывающей отрасли агропрома, а также пустые склады Госрезерва в ближайшее время приведут к паническому скачку цен в «Незалежной» на продовольствие и товары первой необходимости.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский эксперт по экономике Юрий Гаврилечко.

«В связи с кризисом спекулянты постепенно начинают выводить деньги, они не вкладывают их обратно в украинские ценные бумаги. Они их достают – естественно в гривне, они покупают доллары и выводят. Курс видели за пару недель? Дальше будет больше, если этот процесс не остановится», – отметил эксперт и предупредил, что отсутствие валюты приведёт к резкому сокращению импорта, который доминирует на украинском продовольственном рынке.

«И это естественный процесс, но это все придет к тому, что цены в гривнах у нас сейчас тоже полезут вверх. А еще будет дефицит продовольственных товаров в силу того, что позакрываются магазины и чисто физически где их доставать? И будет проблема с сельхозпродукцией, потому что неизвестно, кто там и как будет работать – болеет или нет.

И третье – с перерабатывающей промышленностью, эти предприятия закроются или будут продолжать работать – тоже пока непонятно. Пока это все на уровне непонятности, но любые панические настроения могут вызвать пиковые нагрузки на определенные потребительские товары и в итоге – пиковый рост цен на определенные виды продуктов.

Как и любой пиковый рост цен он вызывает нездоровый ажиотаж в соседних областях. И мы будем видеть такую волновую панику, которая периодически возникает, с которой государство не сможет справиться в силу отсутствия того самого госрезерва. Ну нечем эти самые волны будет гасить, волнореза нет», – приводит слова Гаврилечко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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