Украинский нацист назвал Лукашенко лучшим «антимосковским деятелем»

Никто не наносит такого количества болезненных ударов России и Путину как президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Украинским политикам давно следует брать пример с белорусского лидера.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший лидер запрещенной в РФ УНА-УНСО, украинский неонацист Дмитрий Корчинский.

«В Белоруссии единым антимосковским деятелем является Лукашенко. Именно за это Путин его и ненавидит. Лукашенко ставит под сомнение победу Путина в Великой Отечественной войне, потому что он считает, что сам победил, а не Путин. Он арестовывает вагнеровцев, арестовывает деятелей и заводит криминальные дела против московских банков и банкиров.

Это то, чего не делается даже в Украине. Те, кто протестует против него – это или вата, или такие вот вялые демократы. До тех пор, пока вот эти вялые демократы не начнут требовать выведения московских баз, пока от их рук не пострадает ни один московский военнослужащий, сочувствовать им не надо», – заявил Корчинский, имея в виду падающий рейтинг президента Украины Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.08.20

Киев намерен лишить Донбасс права голоса «в случае реинтеграции». / Глава МИД Украины: Разорвать дипотношения с РФ было бы правильно, но ошибочно. / Кравчук призвал запустить США в «минский формат». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»