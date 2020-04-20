Лукашенко сменил киевскую верхушку на посту главного врага России – военный эксперт

Дестабилизирующие действия режима Лукашенко против России под прикрытием формального «союзничества» с Москвой – несут гораздо большую угрозу, чем неприкрытое враждебное отношение Киева к РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан.

«Они (Лукашенко и его окружение) хуже, потому что на Украине сейчас не играются в «мыжебратство». Этот политикум, Лукашенко и команда, – хуже…

Сейчас я вижу, что отношения Российской Федерации с Республикой Беларусь как равноправным партнером перестают быть возможными», – подчеркнул Трухан.

По его мнению, Лукашенко своими ежедневными антироссийскими заявлениями сознательно действует на дестабилизацию и раскол в российском обществе.

«Лукашенко… должен как опытный политик следить за языком. Он сейчас российское правительство ставит в очень неудобную ситуацию, когда выступает как любой российский либераст... которые разгоняют пургу по российским пабликам. Это называется союзничеством? Я так не думаю», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Владимир Трухан предупредил, что «союзничество» Москвы с режимом Лукашенко оборачивается для России не только постоянными скандалами и огромными экономическими издержками, но и прямо угрожает государственной безопасности РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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