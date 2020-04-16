Польская диаспора заявляет о возможности «дворцового переворота» в Белоруссии

Между правительством и президентом Белоруссии пролегла «четкая трещина» на фоне демонстративного игнорирования Александром Лукашенко катастрофического распространения коронавируса в стране.

Если раньше один окрик президента заставлял высших чиновников беспрекословно исполнять любые его капризы, даже самые экзотические, то сегодня правительство всё чаще и смелее действует по своему усмотрению.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написал член «Союза поляков в Беларуси» Анджей Почобут.

«Из движений, совершаемых белорусскими властями, видна четкая трещина по грани пирамиды. Есть Лукашенко, который демонстративно игнорирует и тормозит все антикоронавирусные действия. Есть правительство, которое пытается ввести различные виды ограничений.

Периодически Лукашенко взрывается и останавливает борьбу со вспышкой, но потом, через задние двери, вводятся ограничения. Их слишком мало, чтобы нарушать негативные тенденции развития (коронавируса), но это показывает, что Лукашенко уже не такой страшный. Раньше его крик сразу бы заблокировал всю активность в направлении, вызвавшем его недовольство», – отметил Почобут.

По его мнению, сегодня просматриваются все признаки грядущего переворота и отстранения Лукашенко.

«Я утверждаю, что сегодня есть шанс дворцового переворота. Если коронавирус продолжится, если ситуация станет хуже, если рост смертности невозможно будет скрыть, то вместе с экономическим кризисом все это впервые сделает позицию Лукашенко внутри Беларуси, в том числе внутри пирамиды власти неустойчивой. Кто-то может использовать это», – приводит слова польского активиста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.04.20

ЛДНР и Украина обменялись пленными. / За сутки в Крыму оштрафовали более 200 человек, просто шедших по улице. / Число заболевших коронавирусом в Крыму возросло. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»