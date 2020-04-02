Лукашенко: Коронавирус ведет к переделу мира

Глобальные игроки могут использовать мировой кризис, вызванный вспышкой коронавируса, в своих целях для передела сфер влияния на международной арене. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «А не кажется ли, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?» – сказал он в интервью телекомпании «Мир».

По его словам, сегодня уже многие задумываются над главным вопросом: что будет после пандемии коронавирусной инфекции. В этой связи Лукашенко напомнил о предложении ООН напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с коронавирусом.

«Это же пустые деньги. Доллар и так постепенно обесценивается, а тут просто пойдет вал, инфляция. Где окажемся мы со своим рублем, понятно. Более того: кто получит эти триллионы, у кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные – беднее? Получится. Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть. Нельзя сказать, что даже в России они огромные. Это для России ничто – сидя, на год не хватит. Точно так и у нас. И тогда, напечатав 10% ВВП, к нам придут те, кто «на ногах», и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир», – предположил президент Белоруссии, слова которого цитирует его официальный сайт.

Белорусский лидер подчеркнул, что на него лично, и на Белоруссию в целом оказывают определенное давление в связи с темой коронавируса. «Начинают плющить: вот, они как-то не так, как все… Может, в какой-то степени оправдываюсь, что мы не меньше с вирусами (боремся), не только с коронавирусом. Конечно, мы на это реагируем. Но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море», – подчеркнул Лукашенко.

Минск, Анастасия Смирнова

Минск. Другие новости 02.04.20

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