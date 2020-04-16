Белоруссия обошла Украину по числу заразившихся коронавирусом

Долгое отрицание президентом Белоруссии Александром Лукашенко опасности распространения коронавируса привело к запоздалой реакции властей на эпидемию и, как следствие, взрывному росту заболевших.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что общее число заразившихся составило 4 204 человек, сообщил белорусский Telegram-канал «Официальный Минздрав».

«По состоянию на 16.04.2020 в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию.

Зарегистрировано 4204 человек с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении.

Для сравнения, на Украине, где численность населения почти в четыре раза больше чем в Белоруссии, а ежедневный прирост заболевших также бьёт рекорды, сегодня заражены коронавирусом 4 161 человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.04.20

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