Лукашенко пригрозил министрам отставкой: «Правительства не будет»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил правительству страны отставкой. На такую меру он готов в случае возникновения дефицита средств индивидуальной защиты у медиков на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

«Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, – правительства не будет. Будут работать другие», – цитирует главу государства БелТА.

Лукашенко распорядился решить до начала новой недели проблемы с наличием защитных средств, передает RT. «Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения», – возмутился белорусский лидер.

По словам Лукашенко, 7 апреля в Белоруссии с диагнозом «коронавирусная инфекция» госпитализировано 794 человека, из них 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, передает НСН.

По данным Университета Джона Хопкинска (США), на сегодняшний день в мире насчитывается 1 млн 360 тыс. подтвержденных случаев заражения. Скончалось от заболевания почти 76 тыс. человек. Выздоровели без малого 292 тыс. пациентов.

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