Лукашенко столкнулся с колоссальным «перепроизводством» белорусских креветок и авокадо

Закрытие российской границы в связи с коронавирусом нанесло катастрофический удар по контрабандным схемам президента Лукашенко и его окружения, занимавшихся незаконными поставками огромных объёмов запрещённой подсанкционной продукции в Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан.

По его словам, незначительные партии контрабанды ещё пробираются на Смоленщину и Псковщину, однако это уже далеко не те объёмы, которые приносили приличный доход в карманы белорусских чиновников.

«От закрытия границы «бомбит» у Лукашенко и Макея (глава МИД – прим. «НД»). Почему? Не в том ли проблема, что по всем вашим контрабандным хитрым схемам по рукам стукнули?

Да и сейчас по проселочным дорогам на смоленские и псковские рынки ползут машины и пытаются что-то продать. Но это не та контрабанда, из-за которой «париться» надо. Сейчас «стоп» поставили на системные поставки белорусских креветок, «местновыращенных» авокадо, польских яблок и прочего», – приводит «ПолитНавигатор» слова эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.04.20

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