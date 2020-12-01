Лучше бардак, чем Лукашенко – российский военный эксперт

Россия зашла в политический тупик на белорусском направлении из-за полной недоговороспособности узурпировавшего власть Александра Лукашенко. В таких условиях даже бардак, присущий парламентским республикам, для Москвы сейчас выгоднее, чем зависеть в важнейших вопросах от мнения одного неадекватного человека с ничем неограниченной властью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник запаса Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан.

По его мнению, Москва будет делать ставку на формирование в Белоруссии такого государственного устройства, где основная власть принадлежит парламенту страны.

«Ставка будет сделана именно на бардак в парламентской республике. Пока у меня, почему-то, возникло такое мнение. Потому что тогда в парламентской республике бардак хоть и есть, но получается, что от мнения одного человека начинает мало что зависеть, и всегда можно любую вещь (отменить), которую сейчас нельзя снять, потому что все это упрется в фигуру Лукашенко и его конституционные полномочия…

Сейчас возникает другая конструкция, когда не упрется все в одного дебила, как это сейчас (происходит)», – констатирует Трухан.

Однако, отмечает он, Лукашенко достаточно хитёр и не хочет в проекте новой конституции допускать перераспределения полномочий от президента депутатскому корпусу, чтобы не подвергнуться импичменту на первой же сессии нового парламента.

«Лукашенко правильно говорит, что оппозиции нужна конституция республики в том виде, в котором она сейчас есть, которую он под себя писал, с максимальными полномочиями президента, которые находятся даже за гранью здравого смысла, что президент узурпирует у себя и законодательную власть, и еще даже судебную, раздавая инструкции судам своими декретами, как им поступать», – приводит «ПолитНавигатор» слова российского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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