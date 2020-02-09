Лукашенко толкнул натовцам российские военные секреты – эксперт

«Союзничество» Москвы с режимом белорусского «Батьки» оборачивается для России не только постоянными скандалами и огромными экономическими издержками, но и прямо угрожает государственной безопасности РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире youtube-канала PolitWera рассказал полковник запаса, бывший сотрудник центрального аппарата МО РФ, участник рабочей группы по созданию региональной группировки войск (сил) РФ и РБ в Белоруссии Владимир Трухан.

Так, по его словам, президент Александр Лукашенко передал представителям НАТО предварительный план применения сил и средств совместных росссийско-белорусских военных учений «Запад-2017».

«Как говорили мне коллеги, он им детали плана применения «слил». Чтобы понять серьезность этого документа: я уволился 10 лет назад, но до сих пор невыездной просто потому, что я работал над некоторыми аспектами документа, старого ещё...

Это очень серьёзный документ, и наши говорили, что он, не всё, конечно, но некоторую информацию слил. Без согласования с нами», – рассказывает Трухан.

Вместе с тем, экс-полковник надеется, что Москва, подозревая ненадёжность белорусских «союзников», старается не посвящать их в серьёзные военные тайны, и даже имеет специальный план на случай прямого предательства.

«Вопрос в том, к чему допущены белорусы. Я не знаю. Это был не мой участок работы. Но я сомневаюсь в том, что наши не учли их хитрожопость. Они считают, что прыгая между нами и НАТО, они найдут свой кусочек хлеба. Я рубль на 100 даю, что существует план применения на случай, если Лукашенко заиграется во многовекторность, и Белоруссия начнет нам чинить препятствия», – приводит слова Владимира Трухана «ПолитНавигатор».

При этом, по мнению бывшего сотрудника аппарата МО РФ, удар по российско-белорусскому военному сотрудничеству был нанесён президентом Белоруссии ещё задолго до учений «Запад-2017», куда он пригласил 5 наблюдателей от НАТО и, кроме того, настоял на сокращении численности российской группировки.

«Большинство сюжетов стало ясно еще в 2009 году, когда мы приехали в Минск. Мы поняли, что ничем серьезным они заниматься не собираются, что мы играемся в какие-то игры. Как только мы о чем-то начинали говорить всерьез, эти вопросы тонули в рутине совещаний», – поведал Трухан и добавил, что, если в 2009 году Лукашенко ещё декларировал «надёжный военный союз с Россией», то уже в 2017 году, накануне учений, санкционировал пикеты оппозиции возле гостиницы, где проживали российские военные.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.02.20

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