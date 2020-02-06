Лукашенко ответит Москве оголтелой русофобией, если не получит дешёвую нефть

Белоруссию ждут тяжёлые времена и резкое падение уровня жизни населения, если Лукашенко в ближайшее время не выбьет из Путина нефть по льготным ценам.

В этом случае белорусский «Батька», опасаясь народного гнева, отдаст команду государственным СМИ – винить во всех бедах Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил оппозиционный белорусскому режиму минский эксперт Антон Шрайбман.

«Уверен, что большинство людей поймет, что проблемы будут вызваны ссорой с Россией. Эта ситуация будет толкать к поискам виноватого – это Лукашенко плохой, что не договорился, или это Москва плохая, что зажимает.

Это будет одна из главных информационных битв власти. Пропаганда будет пытаться снять с себя ответственность за падение уровня жизни и переложить ее на Россию, в то время, как российские СМИ будут топить за обратную точку зрения.

Моя ставка – больше белорусов выберут первую позицию. И не только потому, что все такие патриоты. У властей больше инструментов информационного влияния, включая контроль входного российского ТВ-потока, и неограниченные возможности обвинять Москву во всех грехах.

Оппозиция не станет здесь спорить с властью и доказывать, что Москва тут ни при чем. Пророссийской оппозиции пока нет. Негосударственные СМИ тоже вряд ли станут на пророссийские позиции», – приводит слова Шрайбмана «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», Лукашенко намерен потребовать от Москвы компенсацию за «недопоставку» нефти.

Об этом он заявил на экстренном совещании, посвящённом эффективной работе ТЭК.

Напомним, Москва и Минск до сих пор не договорились об условиях поставок и транзита российской нефти в 2020 году. По этой причине белорусские НПЗ остаются пока без российского сырья.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.02.20

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