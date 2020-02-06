Лукашенко намерен потребовать от Москвы компенсацию за «недопоставку» нефти

Александр Лукашенко заявил, что Россия, вопреки «обязательствам» и «согласованным балансам», поставила в январе в Белоруссию 500 тысяч тонн нефти вместо 2 миллионов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на экстренном совещании, посвящённом эффективной работе ТЭК.

Напомним, Москва и Минск до сих пор не договорились об условиях поставок и транзита российской нефти в 2020 году. По этой причине белорусские НПЗ остаются пока без российского сырья.

«К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти – по два миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч тонн – одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства», – заявил Лукашенко и поручил своим министрам разработать механизм компенсаций за «постоянное нарушение» Россией своих обязательств по поставкам энергоресурсов.

«Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны – ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров», – цитирует РИА Новости белорусского президента.

Симферополь, Валентин Карамазов

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