Поможем нефтью по хорошим ценам и снимем санкции: Помпео поманил Лукашенко пряником

Прибывший в Белоруссию с рабочим визитом госсекретарь США Майк Помпео на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске заявил о готовности Штатов обеспечить Белоруссию нефтью на все 100 процентов.

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% – по конкурентным ценам», – цитирует Помпео агентство БелТА. Такое рвение он объяснил желанием Вашингтона помочь Белоруссии создать «суверенное государство», поскольку сейчас Белоруссия очень зависима от углеводородов из России. При этом Помпео заявил, что прошедшие в Минске встречи с белорусским руководством приближают решение вопроса о снятии санкций. Правда, как указал глава американского внешнеэкономического ведомства, сейчас США не готовы к отказу от ограничительных мер – еще не время. «Мы до этой точки еще не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели», – сказал госсекретарь, выразив при этом обеспокоенность «ситуацией с правами человека» в Белоруссии. По словам Помпео, Вашингтон рассчитывает на прогресс в этом вопросе. Он заверил Лукашенко, что США назначат посла в Белоруссию в скором времени.

Американский гость также заявил, что Вашингтон с пониманием относится к отношениям между Москвой и Минском и не просит Белоруссию выбирать между отношениями с США и Россией. «Мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях», – указал Помпео.

Лукашенко в свою очередь поблагодарил госсекретаря США за визит в Минск, за то, что тот «рискнул приехать и посмотреть» на Белоруссию после долгого периода охлаждения в отношениях между двумя странами. Не обошлось без шуток с его стороны, когда белорусский лидер решил посвятить Помпео в «особенности белорусской диктатуры». «У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает», – пошутил Лукашенко.

Напомним, в августе прошлого года Лукашенко заявил на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, что Минск решил начать отношения с США «с чистого лица».

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей позже на брифинге заявил, что Минск приветствовал бы более активную роль США в Белоруссии «исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене». «Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами», – сказал Макей на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Касаясь вопроса урегулирования конфликта на востоке Украины, Макей заявил, что Минск готов поддержать любые форматы переговоров по урегулированию в Донбассе – в том числе с участием США. По его словам, Белоруссия готова предоставить площадку для любых переговоров для разрешения кризиса.

Госсекретарь США прибыл в Минск 1 февраля – впервые с 1994 года. Затем Помпео направится в Казахстан и Узбекистан. До Белоруссии он посетил Украину.

Нефтяной вопрос актуализировался для Минска после того, как с 1 января 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены из-за того, что стороны не смогли заключить новый договор, а действие старого прекратилось. 4 января прокачка российской нефти в Белоруссию была возобновлена. Сейчас «черное золото» Минску поставляют российские независимые производители – компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», но они обеспечивают лишь малую часть потребностей Белоруссии.

Прошедшие после Нового года переговоры по поставке российской нефти оказались безрезультатными. Минск вынужден искать альтернативные российским поставки нефти – предложения о покупке нефти были направлены на Украину, в Польшу, страны Прибалтики, Казахстан и Азербайджан. Позже стало известно, что Белоруссия закупила норвежскую нефть.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 01.02.20

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