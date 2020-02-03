Лукашенко не смог напугать Кремль «сверхблизким сближением» с США

В Москве не верят поступающим из Минска сигналам о полной переориентации Белоруссии с России на США.

Вместе с тем, РФ считает контакты руководства Белоруссии с США суверенным правом соседней страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении. Но в данном случае мы не можем комментировать и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами. Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений», – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, недавно Александр Лукашенко организовал едва ли не братский приём госссекретарю США Майку Помпео, который пообещал полностью закрыть все потребности Белоруссии в нефти по «конкурентным ценам».

Ранее, в августе прошлого года, Лукашенко заявил на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, что Минск решил начать отношения с США «с чистого лица».

Как сообщал «Новый День», прошедшие после Нового года переговоры Москвы и Минска по поставке российской нефти оказались безрезультатными.

Минск вынужден искать альтернативные российским поставки нефти – предложения о покупке нефти были направлены на Украину, в Польшу, страны Прибалтики, Казахстан и Азербайджан. Позже стало известно, что Белоруссия закупила норвежскую нефть.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.02.20

Туристы оказались ни при чем: водохранилища Крыма продолжают мелеть (ФОТО). / В Подмосковье пациент угрожал врачу гранатой и требовал отпустить его домой. / В Керчи отправили в отставку главу городского совета депутатов и ее заместителя. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»