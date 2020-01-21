Лукашенко в очередной раз обвинил Россию и снова из-за нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил очередную порцию претензий к России. На этот раз белорусский лидер обвинил Москву в воспрепятствовании поставкам казахстанской нефти в Белоруссию. По мнению Лукашенко, российские власти не дает добро на поставки «черного золота» для Белоруссии из Казахстана.

Глава Белоруссии заявил, что Казахстан, вероятно, сможет «поставить нам нефть, если Россия согласится с этим». Лукашенко счел странной ситуацией, когда «наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника» (цитата по «Белта»), и добавил, что «мы должны с этим разобраться». Такое заявление белорусский лидер сделал сегодня в ходе совещания по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

При этом Лукашенко заявил, что Минск будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% необходимых объемов нефти. Он признал, что сейчас поставкам российской нефти нет альтернативы в полном объеме. «Но… нам надо диверсифицироваться. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации», – сказал президент. Лукашенко добавил, что 30% Белоруссия рассчитывает завозить с Балтики и еще столько же через Украину.

Лукашенко вновь заявил об усложнении экономических условий, в которых приходится работать Белоруссии – происходит это со стороны ближайшего союзника – России. Он указал, что из-за введения Моквой налогового маневра «снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов».

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены из-за того, что стороны не смогли заключить новый договор, а действие старого прекратилось. Позже, 4 января, прокачка российской нефти в Белоруссию была возобновлена. Сейчас «черное золото» соседней стране поставляют независимые производители – компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», но они обеспечивают лишь малую часть потребностей Белоруссии.

9 января Лукашенко обвинил Россию в стремлении продавать Минску нефть по ценам выше мировых. Он подчеркнул, что именно из-за позиции Москвы стороны не могут заключить новое соглашение по экспорту российской нефти в Белоруссию. «Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой», – возмутился Лукашенко.

Прошедшие после Нового года переговоры по поставке российской нефти оказались безрезультатными. Минск вынужден искать альтернативные российским поставки нефти – предложения о покупке нефти были направлены на Украину, в Польшу, страны Прибалтики, Казахстан и Азербайджан.

Накануне стало известно, что Белоруссия закупила норвежскую нефть. По данным пресс-службы концерна «Белнефтехим», в среду, 22 января, через порт Клайпеда будет доставлена партия в объеме 80 тыс. тонн. «Черное золото» было закуплено у компании Johan Sverdrup для новополоцкого НПЗ «Нафтан».

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 21.01.20

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