Белоруссия обиделась на Москву и просит Украину поделиться нефтью

Белоруссия так и не смогла договориться с Москвой о ценах на нефть и рассылает коммерческие предложения о закупках другим соседним странам – в том числе, Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти», – цитирует Крутого Sputnik Беларусь.

Основные направления поиска альтернативной российским поставкам нефти – Украина, Польша, страны Прибалтики, Казахстан и Азербайджан.

Белорусский чиновник утверждает, что для Минска неприемлема премиальная надбавка к цене на нефть, установленная российскими компаниями.

«В условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», – негодует Крутой.

Напомним, накануне Минск и Москва не смогли договориться по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов через территорию Белоруссии.

Очередные переговоры представителей антимонопольных ведомств двух стран, которые прошли в понедельник, 13 января, закончились провалом. Отмечалось, что новые переговоры намечены на ближайшее время.

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