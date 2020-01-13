Очередной провал: Москва и Минск не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Минску и Москве пока не удается договориться по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов через территорию Белоруссии. Очередные переговоры представителей антимонопольных ведомств двух стран, которые прошли в понедельник, 13 января, закончились провалом. Об этом сообщает агентство БелТа со ссылкой на представителя белорусской стороны. Отмечается, что новые переговоры намечены на ближайшее время.

По словам представителя белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), прошлым летом между РФ и Белоруссией были достигнуты договоренности о повышении транзитных тарифов на 2020 год. В частности, предлагалось поднять тариф на размер инфляции и на недополученный компанием «Гомельтранснефтьь Дружба» объем выручки, уточнил он. В связи с этим стороны должны были проанализировать фактические объемы транспортировки за прошлый год и суммы выручки, недополученной «Гомельтранснефтью» в 2019 году из-за уменьшения объемов транспортировки. Однако у Москвы возникли «определенные вопросы» по расчетам, проведенным белорусским предприятием, что и стало причиной безуспешных переговоров, рассказал собеседник агентства.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены из-за того, что стороны не смогли заключить новый договор, а действие старого прекратилось. Позже, 4 января, прокачка российской нефти в Белоруссию была возобновлена. Сейчас «черное золото» соседней стране поставляют компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», но они обеспечивают лишь половину потребностей Белоруссии. 10 января Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти, но, как сегодня уточнили российские СМИ, его будет платить компания «Гомельтранснефть Дружба». Об этом, в частности, информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в нефтяной отрасли.

На прошлой неделе, 9 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в стремлении продавать Минску нефть по ценам выше мировых. Он подчеркнул, что именно из-за позиции Москвы стороны не могут заключить новое соглашение по экспорту российской нефти в Белоруссию. «Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой, – возмутился Лукашенко. – Где это видано?» Белорусский лидер уверял тогда, что нашел нефть в другом месте. Он велел обеспечить поставки нефти из портов Прибалтики и по нефтепроводу «Дружба», пригрозив «отобрать у России две трубы».

Минск, служба информации РИА «Новый день»

Минск. Другие новости 13.01.20

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