Минск получит более $1 млрд от Москвы за убытки от налогового маневра в России

Россия и Белоруссия достигли договоренности по компенсации за шестилетний налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Эта мера предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. В связи с этим у Белоруссии возникают дополнительные издержки из-за ожидаемого роста цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Ранее Минск заявлял, что в текущем году потери для белорусского бюджета составят 400 млн долларов, а суммарно в 2019-2024 годах – около 11 млрд долларов. В правительстве России на это заявляли, что налоговый маневр является внутренним делом России и «потери» бюджета Белоруссии не относятся к финансовым обязательствам Москвы перед Минском.

Сегодня стало известно, что Россия планирует предоставить белорусским нефтеперерабатывающим заводам обратный акциз в качестве компенсации за налоговый маневр. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров по этому вопросу. В итоге сумма субсидий, выплаченных Россией Белоруссии, может составить 1,5 млрд долларов. Обратный акциз будет аналогичен налоговому вычету, введенному для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года.

Ранее, в ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что белорусские предприятия будут получать вычет, как и отечественные, когда обе страны унифицируют налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко в декабре отмечал, что этот вопрос будет решен не раньше 2022 года, когда налоговые законодательства двух стран будут унифицированы. По его словам, до этого времени Москва сможет частично компенсировать потери Минску от налогового маневра за счет изменения ценообразования на нефть.

Белоруссия неоднократно заявляла о необходимости выплаты Россией компенсации потерь из-за ухудшающихся условий торговли «черным золотом». Москва в свою очередь предлагает углубить интеграцию согласно договору о Союзном государстве. Переговоры о компенсации за налоговый маневр являются частью продолжающейся работы по согласованию условий углубления интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут очередную встречу по этой повестке 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию. В Минске ранее заявляли о планах искать замену российской нефти.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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