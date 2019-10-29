Минск ищет замену российской нефти

Нефть для белорусских НПЗ в 2020 году подорожает на 17,7 доллара за тонну при мировой стоимости барреля 60 долларов. Причина тому – проводимый Россией налоговый маневр, заявил зампред концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

«В следующем году пройдет очередной этап налогового маневра в России, прогноз рассчитывается при котировке 60 долларов за один баррель нефти. Если эта цифра не изменится, цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на 17,7 доллара за одну тонну», – сказала она в интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня».

По ее словам, это один из основных рисков для сохранения конкурентоспособности белорусских производителей. Один из спорных вопросов для Минска и Москвы – налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

По оценкам Минска, суммарные потери для бюджета Белоруссии за 6 лет составят до 11 слрд долларов, а в 2019 году – 400 млн долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель). Пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов в свою очередь заявлял, что «потери» бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 29.10.19

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