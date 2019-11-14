«Мы Россию защищаем, а нас называют гирей на ногах»: Лукашенко обиделся на Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попенял России за нежелание помочь с закупкой истребителей Су-30СМ. Он отметил, что Белоруссия защищает российский народ, но Россия могла бы помочь с поставкой современного вооружения. Однако этого не произошло, и Минск вынужден за свои деньги закупать у России Су-30СМ, заявил белорусский лидер.

«Недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?» – задался вопросом Лукашенко (цитата по агентству БелТА).

Он добавил, что белорусы умеют не хуже россиян пользоваться оружием, но «платят за это колоссальные деньги». «Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее сегодня госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась заявил о готовности Москвы помочь деньгами в сделке по закупке самолетов в обмен на размещение авиабазы в Белоруссии. Минск от этого отказался.

Накануне два первых Су-30СМ прилетели на аэродром в Барановичах, передает телеканал «Беларусь 1». Всего Белоруссия закупила 12 истребителей такой модели.

Лукашенко также заявил о необходимости заключить с Россией новый договор по охране границ. По его словам, если россияне не готовы к этому, то Минск будет защищать границы в одиночку. «Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждаться на переговорах с руководством РФ, в данном случае с пограничным ведомством», – указал президент.

Со своей стороны госсекретарь Совета безопасности высказал мнение, что в изменении условий договора заинтересованы обе стороны, поскольку некоторые его положения уже неактуальны.

Договор о взаимных усилиях по охране границ действует с 1995 года и продлевается каждые пять лет. Очередной срок его действия истекает в ноябре текущего года.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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