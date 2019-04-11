«Совсем обнаглели, руки нам выкручивают»: Лукашенко обрушился на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня выступил с очередным жестким заявлением в адрес России. Белорусский лидер обвинил Москву в «выкручивании рук» Минску и назвал Россию «обнаглевшей». Лукашенко при этом сравнил действия российской стороны с санкциями. Резкие высказывания главы Белоруссии прозвучали на совещании с экономическим блоком правительства.

Лукашенко отметил, что Россия сама находится под санкциями, но в то же время «подобным оружием воюют против ближайших своих союзников» (здесь и далее цитаты «БелТА»). «То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились… У них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий, – заявил он, подчеркнув, что Москва закрывает Минску российский рынок.

При этом белорусский президент напомнил, что Белоруссия полтора года назад отказалась закрывать нефтепроводы, которые нуждались в ремонте, поскольку это могло нанести ущерб России, чей «главный экспортный продукт – нефть». «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте, – обратился Лукашенко к вице-премьеру Игорю Ляшенко. «Потому что добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом», – продолжил он. «Там (в России – прим. ред.) уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», – подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Минск «бьют в левую щеку – мы подставляем правую», и поручил членам кабмина разобраться с поставками на российский рынок и принять «соответствующие меры».

Как сообщал «Новый День», Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии из-за подозрения в том, что под видом белорусской продукции в Россию поставляются фрукты из стран, в отношении которых введено ответное продэмбарго.

Сегодня стало известно, что российская сторона с 11 апреля запрещает поставки продукции с трех предприятий Белоруссии – с филиала «Славгородский» компании «Бабушкина крынка», Гомельского белково-жирового завода и ОАО «1-я Минская птицефабрика». Решение принято в связи с повторными нарушениями ветеринарно-санитарных норм, уточнил Россельхознадзор.

Как сообщал «Новый День», в последнее время Минск неоднократно высказывал недовольство политикой Москвы по отношению к Белоруссии. В январе Лукашенко даже пригрозил, что Россия может потерять «единственного союзника» на Западе, если сторонам не удастся разрешить разногласия из-за налогового маневра в нефтяном секторе РФ. Минск надеется получить компенсацию за реализацию этих шагов в России. Лукашенко ранее грозил перейти на закупки нефти в третьих странах, если Москва не решит вопрос с компенсацией.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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