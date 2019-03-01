«Не хочется никаких союзов, когда нас обвиняют»: Лукашенко отверг выпады Москвы, но согласился на единую валюту с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть «общий рубль» – не российский и не белорусский. Такое заявление белорусский лидер сделал на большой пресс-конференции в Минске в пятницу, 1 марта.

«Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент РФ Владимир Путин – прим. ред.) мне риторически говорит – конечно же, это будет рубль. Я говорю – конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», – цитирует Лукашенко Interfax.by.

Глава Белоруссии рассказал, что в ходе дискуссии с российским коллегой по вопросу об эмиссионном центре предложил разместить такой центр в Санкт-Петербурге. «Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город – Ленинград, Петербург ныне», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент при этом указал, что Белоруссия и Россия, прежде чем рассуждать об объединении двух стран, должны сначала разрешить все проблемы в отношениях, которые «которые ребром стоят, вопиют», и подчеркнул, что «пока руководство России, прежде всего правительство, не готово идти этим путем».

Лукашенко в связи с этим напомнил о создании обеими странами рабочих групп по вопросам интеграции, заявив, что белорусская группа готова начать работу хоть завтра. «Я не знаю, когда российская группа согласится работать», – заметил он, констатировав, что «пока в этом направлении работы нет, не продвигается». Впрочем, белорусский лидер не считает эту ситуацию катастрофой, потому что, по его мнению, «у нас коридор возможностей длинный».

Лукашенко в ходе пресс-конференции также заявил, что Белоруссия никогда не жила за счет России, и призвал российские власти прекратить обвинять Минск в нахлебничестве. «Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем, – заявил он (цитата по belta.by). Лукашенко признался, что ему «не хочется никаких союзов», когда «народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек».

Белорусский лидер отметил, что Россия дала Белоруссии кредит на строительство АЭС по ставке 4,8% – это выше, чем Вьетнаму (меньше 3%). «Почему? – задал вопрос Лукашенко. «Нам «враги» наши западные кредиты выдают – под 2%, или КНР – тоже под 2%», – заметил он.

При этом глава Белоруссии обратил внимание, что Минск очень дисциплинирован в исполнении своих обязательств, а поддерживая белорусского производителя, Москва поддерживает тем самым и свои предприятия.

Лукашенко также указал, что Россия ничего не платит за размещения двух военных баз на территории Белоруссии. «Через год надо заключать новое соглашение. Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете... потому что это общая наша безопасность», – сказал он.

При этом белорусский лидер обратил внимание, что, когда обсуждается вопрос о том, чтобы помочь Белоруссии с некоторыми видами вооружения, вышедшими из строя, Москва сказала, что это дорого и невозможно. «С намеком – надо купить. На что я публично сказал: «Вы что, хотите, чтобы я купил у вас автомат Калашникова, чтобы вас защищать? Если у вас возможностей больше, поддержите сейчас белорусскую армию. В конце концов приняли решение, будем покупать самолеты», – отметил президент (цитата по belta.by).

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко о введении общего рубля с Россией, заявил, что это – «предмет экспертного разговора». По его словам, «есть союзный договор, который был подписан, есть приложения к нему – там есть определенный алгоритм действий». Кроме того, он напомнил о созданных рабочих группах, в рамках которых должны вестись в том числе и этот разговор.

Как сообщал «Новый День», в последнее время Минск неоднократно высказывал недовольство политикой Москвы по отношению к Белоруссии. В январе Лукашенко даже пригрозил, что Россия может потерять «единственного союзника» на Западе, если сторонам не удастся разрешить разногласия из-за налогового маневра в РФ. На этом фоне Лукашенко также высказался о якобы существующем стремлении России присоединить Белоруссию под видом «глубокой интеграции». Однако сегодня он выразил уверенность, что у президента РФ Владимира Путина и «огромной России» нет никаких намерений поглотить Белоруссию: «Я ни разу не слышал, даже настроения такого не было».

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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