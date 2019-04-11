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Четверг, 11 апреля 2019, 15:36 мск

Новости Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко об «обнаглевшей и выкручивающей руки» России

Фото: пресс-служба Кремля

В Кремле отреагировали на резкое заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвавшего Россию «обнаглевшей» и обвинившего Москву в «выкручивании рук» Минску. По словам белорусского лидера, РФ закрывает свои рынки для белорусской продукции и «вводит санкции». Лукашенко при этом напомнил, что Белоруссия раньше не закрывала требующие ремонта нефтепроводы, по которым идет транзит российской нефти, и велел впредь перекрывать их в подобных случаях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вводит никаких санкций в отношении белорусской стороны. «Мы, конечно, не можем согласиться с Александром Григорьевичем», – сказал он (здесь и далее цитаты «Интерфакса»). При этом он подчеркнул, что, несмотря на разногласия, Россия привержена договоренностям о Союзном государстве с Белоруссией.

Представитель Кремля также напомнил об «огромном объеме прямой и косвенной помощи», которая оказывается «нашим белорусским друзьям». Песков отметил, что существуют вопросы, которые требуют решения, одно их нельзя «ассоциировать с санкциями или с выкручиванием рук».

Пресс-секретарь президента также заявил, что Кремль является сторонником тональностей, которые более соответствуют союзническим отношениям, но с пониманием относится к эмоциональным репликам Александра Лукашенко.

Песков затруднился прокомментировать слова Лукашенко о перекрытии нефтепроводов, по которым российская нефть экспортируется в Европу. «Мы не обладаем такой информацией», – сказал он и отправил журналистов за комментарием в правительство РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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