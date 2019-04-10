Россельхоз запретил ввозить яблоки и груши из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии. Основанием для такого решения стали подозрения в том, что под видом белорусской продукции в Россию поставляются фрукты из стран, в отношении которых введены ответные продовольственные санкции. Об этом рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, с 1 по 7 апреля на российско-белорусской границе было задержано 36 грузовиков с яблоками и грушами, на которые у водителей не было документов. Он подчеркнул, что фрукты пытались ввезти незаконно.

Кроме того, по данным «Интерфакса», за этот же период было задержано 66 машин с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения, однако Данкверт напомнил, что «белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале».

«Учитывая, что из Республики Беларусь продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами, Россельхознадзор принял решение о введении с 12 апреля 2019 года временных ограничений на поставки яблок и груш из Республики Беларусь до урегулирования сложившейся ситуации», – заявили в ведомстве.

Напомним, что с 22 марта Россельхознадзор запретил ввоз в Россию через Белоруссию яблоки из Турции, с 28 марта под запрет попали турецкие груши. В начале апреля Белоруссия прекратила сертификацию овощей и фруктов из стран, в отношении которых действуют санкции России, а также их растаможивание и дальнейший реэкспорт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.04.19

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