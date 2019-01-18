Налоговый маневр: Кремль запланировал экономический спад для Белоруссии

Российский налоговый маневр с экспортными пошлинами на нефть грозит Белоруссии серьезным спадом экономического роста. Нивелировать этот негативный эффект сможет только полная компенсация Минску со стороны России. К такому выводу пришли эксперты исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ).

В пресс-релизе организации отмечается, что положительно на белорусскую экономику влияют, в частности, удачная внешнеэкономическая ситуация, рост зарплат и высокие цены на нефть, которые благоприятствовали экспорту. Восстановление экономики страны продолжается, рост в первые три квартала 2018 года составил 3,7%. Инфляция при этом осталась на исторически низком уровне 5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Между тем, значимым риском для Белоруссии в среднесрочной перспективе эксперты МВФ назвали, в частности, налоговый маневр в России, который подразумевает обнуление экспортных пошлин к 2024 году и рост внутреннего налогообложения, что повысит цену на нефть для Белоруссии. Если Минску удастся убедить Россию полностью компенсировать убытки, среднесрочный экономический рост в Белоруссии должен составить 2%. Если компенсация будет неполной, рост окажется существенно ниже.

Согласно оценкам Белоруссии, которые озвучивал президент страны Александр Лукашенко, потери экономики из-за российского маневра могут достигать 10 млрд долларов. Пока договоренность о компенсации не достигнута. Первый вице-премьер, глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что налоговый маневр является внутренним делом России, а премьер Дмитрий Медведев говорил, что Минск должен ценить любую помощь со стороны России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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