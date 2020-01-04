Россия продала белорусским НПЗ нефть для работы в январе

Белорусская и российская стороны договорились о поставках нефти. Запасов прокаченного сырья хватит для того, чтобы НПЗ соседней республики не встали до конца января 2020 года. Как сообщает «Коммерсант», «Белнефтехим» уточнил условия для заключения первого контракта – сырье поступит из России без премии к цене.

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,– говорится в сообщении «Белнефтехима».

Как сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, документы оформляются на прокачку 133 тыс. тонн нефти на НПЗ «Нафтан».

Напомним, с начала 2020 года поставка нефти из России в Белоруссию была остановлена, так как стороны не смогли договориться о новом контракте. При этом транзит нефти через Беларусь осуществляется в полном объёме.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.01.20

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