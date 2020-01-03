Белоруссия осталась без российской нефти

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим». «Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь», – заявили в концерне.

«Транснефть» в свою очередь указывает на отсутствие заявок от российских нефтяных компаний на поставки в Белоруссию. Как уточняет ТАСС со ссылкой на слова официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, транзит нефти через Белоруссию при этом осуществляется в полном объеме.

Ранее о прекращении поставок нефти с Нового года со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Белоруссии писало РИА «Новости». У Минска имеются нефтяные запасы, а НПЗ сегодня работают в штатном режиме, указывал источник.

Reuters в свою очередь отмечает, что прекращение поставок в Белоруссию означает появление дополнительных экспортных объемов нефти марки Urals на других направлениях, в частности, в балтийских портах. По данным агентства, 31 декабря на Белоруссию не было оформлено ни тонны нефти из России.

В последний день минувшего года белорусский лидер Александр Лукашенко поручил завершить переговоры о поставках нефти с Россией и организовать поставки из альтернативных источников.

Решение было озвучено после двух телефонных разговоров белорусского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись 30 и 31 декабря. Тогда стороны договорились, что власти подготовят промежуточный вариант условий поставок нефти в случае, если «субъекты хозяйствования» не смогут договориться о поставках ресурсов до 1 января.

Как писал «Новый День», в октябре зампред концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что нефть для белорусских НПЗ в 2020 году подорожает на 17,7 доллара за тонну при мировой стоимости барреля 60 долларов. Причина тому – проводимый Россией налоговый маневр. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

По оценкам Минска, суммарные потери для бюджета Белоруссии за 6 лет составят до 11 млрд долларов. Пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов в свою очередь заявлял, что «потери» бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.01.20

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