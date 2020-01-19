Белорусская оппозиция: Мишустин укатает Лукашенко измором и точечными ударами

Анонсированная президентом РФ конституционная реформа вкупе с назначением жёсткого технократа на пост премьера не дают Алескандру Лукашенко ни единого шанса на продолжение политики шантажа и угроз в отношении России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с тревогой заявляют члены белорусской оппозиции.

По их мнению, интеграция России и Белоруссии на условиях Москвы неизбежна.

«У Медведева был открытый конфликт с Лукашенко. Мишустин гораздо более разумный и циничный руководитель. Он технократ. Это значит – играть с ним в «нефть в обмен на поцелуи» будет гораздо тяжелее. Он будет сидеть и спокойно ждать предела ресурсной базы оппонента, когда у него сдадут нервы. Это реальная опасность», – переживает политэмигрант Игорь Тышкевич, бежавший на Украину от преследования режима Лукашенко.

В свою очередь, минский оппозиционный политолог Александр Федута уверен, что Белоруссия из-за действий Александра Лукашенко и после политических трансформаций в Москве – обречена на роль статиста в процессе окончательного «поглощения» Россией.

«Друзья мои, мы чужие на этом празднике жизни. Теперь уже совсем. Беларусь не участвует в этом сценарии, для нее роль не предусмотрена. Разве что в роли боксерской груши, на которой премьер, назначенный Путиным Владимиром Владимировичем, сможет отрабатывать удар...

Нет, обстреливать нас не будут. Но бить будут больно. Экономически. И – самое главное: теперь никому не пожалуешься на то, что Россия таким образом пытается лишить нас суверенитета», – приводит слова Федуты «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.01.20

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